В Екатеринбурге рыбак выловил из водоема мешок, напоминающий тело человека

Полиция ищет того, кто придумал напугать местных жителей пакетом с «трупом» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 14 июня рыбак выловил из водоема мешок, напоминающий тело человека. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В пакете находились фрагменты тела животного и одежда, но, тем не менее находка напугала местных жителей.

- Если смотреть с расстояния на мешок, то и вправду могло показаться, что это человек. Но с близкого расстояния становилось понятно, что это чей-то глупый розыгрыш, очевидно сделанный, чтобы напугать людей, - рассказал Валерий Горелых. - В найденном черном полиэтиленовом мешке находились брюки и рубашка, сшитые нитками, а внутри них - куски мяса животного. Вместо головы человека - кусок окорока. Все это было замотано скотчем.

Полиция проводит проверку и ищет того, кто придумал так напугать местных жителей.

Если вы знаете, кто может быть причастен к этой «шутке», сообщите об этом в полицию по телефону 02.

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