Тревел-гид Tele2 2.0: екатеринбуржцев приглашают отправиться в захватывающее путешествие по Уралу

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

Мобильный оператор Tele2 представил обновленный онлайн-путеводитель. Ресурс создан для тех, кто любит изучать историю и культуру и не представляет своей жизни без путешествий. Тревел-гид синхронизирован с картой покрытия сети оператора, в нем собраны интересные маршруты, полезные рекомендации, авторские аудиогиды о локациях и подарки от партнеров проекта.

Контент онлайн-ресурса от Tele2 доступен бесплатно всем желающим. Оператор активно поддерживает внутренний туризм и помогает жителям и гостям открыть для себя природные и культурно-исторические достопримечательности Урала, посмотреть на них под другим углом. В онлайн-путеводителе Tele2 собраны тематические маршруты для путешествий по Свердловской, Челябинской, Тюменской областям и Пермскому краю. Каждый найдет в этом путеводителе подходящий для себя маршрут: и любители однодневных поездок, и путешественники, которые строят маршрут на все выходные дни, и поклонники активных поездок, и ценители музеев и мастер-классов. Кроме маршрутов тревел-проект предлагает пользователям аудиогиды с эксклюзивным контентом от экспертов по истории региона и искусствоведов.

В Свердловской области путешественников ждут маршруты «Сысерть: сказы и заводы», «Каменск-Уральский: ворота из Урала в Сибирь», «Верхотурье: за стенами уральского кремля». Для тех, кто готов отправиться в путешествие по Тюменской области, команда проекта подготовила маршруты: «Ялуторовск: малый город больших людей», «Ишим: сказочная атмосфера», и «Тобольск: Жемчужина Сибири». В Челябинской области - «Сатка: нескучный маршрут для любителей контрастов», «Кыштым: из Венеции на остров Бали», «Златоуст: крылатые кони и легендарное оружие», «Касли: чугунная сказка». В Пермском крае - «Чердынь-Ныроб: место, где время остановилось», «Соликамск-Усолье: Соль земли Пермской», «Каменный город и Усьвинские столбы».

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

Еще один раздел онлайн-гида содержит выгодные и приятные предложения от партнеров оператора в рамках бонусной программы «Больше». Воспользоваться этими предложениями могут только клиенты Tele2

Антон Антонов, коммерческий директор МР «Урал» Tele2:

- Сейчас очень популярен внутренний туризм, а путешественники хотят делиться впечатлениями о поездках в соцсетях непосредственно с места событий. Именно эти тренды мы и решили поддержать. Мы сосредоточены на развитии сети на всей территории Урала, и не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах, в местах отдыха и туризма. Путешествуя по Уралу, пользователи могут в этом убедиться. Сеть 4G Tele2 доступна 97% жителей на Урале. Мы поняли, что можем сделать внутренний туризм более комфортным, собрав в одном месте все лучшие рекомендации о популярных местах отдыха.