К вечеру пятницы погода испортится
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловскую область в середине июня придет сентябрьская погода. Об этом сообщил эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.
- С усилением антициклона над Скандинавией, примерно в пятницу вечером, холодный воздух продолжит движение на юг, занимая уже всю территорию области, - рассказал метеоролог. - Судя по среднесрочным прогнозам, последующие дни будут больше напоминать начало сентября, чем середину июня.
Согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, в предстоящие выходные дни и почти всю следующую неделю (17-24 июня) температура воздуха ночью будет +5…+10 градусов, днем +16…+21 градусов, на севере области на 3-4 градуса прохладнее. Временами ожидается дождь.
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