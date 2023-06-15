Бывший мэр Нижнего Тагила раскритиковал город за плохую экологию

Нижний Тагил вошел в список городов с худшей экологической ситуацией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов раскритиковал город за плохую экологию. По его словам, город занял последнюю строчку антирейтинга городов с плохой экологической ситуацией.

- Мне не очень понравилась последняя информация, что Нижний Тагил вошел в список городов с худшей экологической ситуацией, где содержание вредных веществ в атмосфере в десять раз превышает ПДК (предельно допустимую концентрацию), - рассказал экс-мэр Нижнего Тагила E1.RU.

Ранее мы писали, что воздух Нижнего Тагила и в 2021 году был признан самым грязным в Свердловской области. По данным отчета Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в атмосфере наблюдалась концентрация формальдегида, взвешенных веществ, диоксида азота и бензапирена.

- Что нужно делать - известно давно, осталось только это реализовать. Деньги всегда нужны, я согласен, как и умение их добывать, находить инвесторов, использовать инструменты, предложенные государством, - добавил Сергей Носов.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru