В Сосьве наградили более 100 сотрудников ГУФСИН, отличившихся при тушении пожара

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В Сосьве в Доме культуры 14 июня начальником ГУФСИН по Свердловской области генерал-лейтенантом внутренней службы Александром Федоровым были вручены награды от имени директора ФСИН России и объявлены благодарности сотрудникам и работникам Главного управления и учреждений ГУФСИН, которые проявили самоотверженность и профессионализм при ликвидации крупного пожара в поселке Сосьва.

- К наградам представили сотрудников и работников Главного управления, ИК-3, ИК-8, ИК-16, ЛИУ-23, ИК-54, Управления по конвоированию ГУФСИН, МСЧ-66 ФСИН России, Межобластной туберкулезной больницы №3 МСЧ-66 ФСИН России, Областной больницы №4 МСЧ-66 ФСИН России, Больницы №8 МСЧ-66 ФСИН России, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Так, 105 человек были поощрены директором ФСИН, из них 6 человек - медалью «За доблесть в службе», 53 - человека почетной грамотой ФСИН России, 46 - благодарностью. Благодарность начальника ГУФСИН была вручена 55 сотрудникам и работникам УИС.

Кроме того, 8 сотрудников и работников ЛИУ-23, ИК-54 представлены к государственной награде - медали «За отвагу на пожаре». Министерством юстиции РФ будут поощрены 10 человек, из них к медали Михаила Сперанского представлены 2 человека, к медали Анатолия Кони - 8 человек. Эти награды будут вручены позже.

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