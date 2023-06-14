В Академическом парни на ВАЗе устроили потасовку

Дебошира удалось задержать. Фото: пресс-служба УК "Академический"

В Академическом парни на Вазовской «четырнадцатой» ездили по тротуару и устроили драку. Все это произошло рядом с домом по адресу Сахарова, 45. Об инциденте сообщает портал Е1.

Одна из очевидиц рассказала, что парни ездили по пешеходным дорожкам, где ходили взрослые и дети. Другая женщина сообщила, что молодые люди приставали к девушкам. Уже после этого они пьяными ввязались в драку. В бою молодые люди использовали урны. Однако полиция быстро подоспела и урегулировала конфликт.

- Сообщение по данному факту поступило в отдел полиции № 4 УМВД России по Екатеринбургу. На место выезжали сотрудники полиции, проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное решение, - рассказали в городском УМВД.

«КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в управляющую компанию «Академический». Там уже в курсе случившегося.

- Оператор системы видеонаблюдения Академического района по камерам отследил буйного молодого человека и передал информацию ГБР. Они вышли на место и задержали пьяного мужчину, который был передан отряду ОВО Росгвардии. В массовой драке ГБР не участвовали, - сообщили в УК.

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