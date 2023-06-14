В Екатеринбурге мать двоих детей, обвиняемая в убийстве сожителя, останется в СИЗО

Меру пресечения продлили до 17 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Александре Полымовой, обвиняемой в убийстве сожителя, продлили содержание под стражей. Мать двоих детей останется в СИЗО. Такое решение принял Верх-Исетский районный суд. Об этом сообщает портал СтранаЛайф.

Еще 18 апреля женщину отправили в СИЗО до 16 июня. Однако меру пресечения продлили до 17 сентября. Александра собирается подавать апелляционную жалобу. В таком случае областной суд может поменять решение.

Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 апреля. Молодая мать двоих детей не стала скрываться, и сама вызвала полицию. В ту же ночь женщину задержали. Тогда Александре избрали меру пресечения в виде ареста.

Причиной рокового конфликта стала громкая музыка. В ту ночь к женщине пришла подруга. Они выпили и продолжили веселиться после полуночи.

- В определенный момент мужчина решил отдохнуть, но ему помешала громкая музыка из комнаты, где продолжали веселиться дамы. Тогда сожитель начал возмущаться и ударил гостью. Фигурантка в свою очередь вступилась за подругу и поставила точку в этом конфликте с помощью хозяйственно-бытового ножа, - отметили в УМВД Екатеринбурга.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru