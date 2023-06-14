В Свердловской области разрешили использование беспилотников

13 июня ограничения на использование дронов были частично отменены Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области разрешили использовать беспилотники, но не всем. 13 июня ограничения на использование были частично отменены. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

- Беспилотники могут также использоваться для мониторинга состояния недр, отслеживания работы электрических сетей, нефтепереработывающих комплексов и газотранспортных сетей, объектов дорожного хозяйства, для обеспечения безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, а также в целях производства и испытания беспилотных воздушных судов, - рассказали в департаменте.

Еще в конце мая был введен запрет на использование беспилотников в регионе. Исключение распространились на правоохранительные и исполнительные органы государственной власти региона и подведомственные им организации, органы местного самоуправления, а также предприятия, выполняющие гособоронзаказ.

Владельцы беспилотников должны взять письменное разрешение на полет. Полный запрет снимут только в том случае, если отменится особый противопожарный режим.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru