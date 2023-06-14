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НовостиОбщество14 июня 2023 13:52

В Свердловской области разрешили использование беспилотников

Для запуска дронов нужно получить документальное подтверждение
Дарья ЧИПУРИНА
13 июня ограничения на использование дронов были частично отменены

13 июня ограничения на использование дронов были частично отменены

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области разрешили использовать беспилотники, но не всем. 13 июня ограничения на использование были частично отменены. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

- Беспилотники могут также использоваться для мониторинга состояния недр, отслеживания работы электрических сетей, нефтепереработывающих комплексов и газотранспортных сетей, объектов дорожного хозяйства, для обеспечения безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, а также в целях производства и испытания беспилотных воздушных судов, - рассказали в департаменте.

Еще в конце мая был введен запрет на использование беспилотников в регионе. Исключение распространились на правоохранительные и исполнительные органы государственной власти региона и подведомственные им организации, органы местного самоуправления, а также предприятия, выполняющие гособоронзаказ.

Владельцы беспилотников должны взять письменное разрешение на полет. Полный запрет снимут только в том случае, если отменится особый противопожарный режим.

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