В Кашино горит частный дом

На месте ЧП работают спасатели
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловском селе Кашино произошел крупный пожар. Там горит частный дом и надворные постройки. Огонь успел охватить 150 квадратных метров. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
- Пожар локализован, угрозы распространения нет. В ликвидации возгорания задействованы четыре единицы спецтехники и 14 человек личного состава, - рассказали в МЧС.
Ранее под Нижним Тагилом в коллективном саду №18, в ночь с 11 на 12 июня, в пожаре погибла женщина. Тело нашли пожарные во время тушения огня. Он охватил площадь в 35 квадратных метров.
- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
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