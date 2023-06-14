На объекты медицины и культуры Качканара направлено более 20 млн рублей

Обновленный фонтан - достопримечательность главного парка в Качканаре. Фото: Егор Драничников

ЕВРАЗ направил более 20 млн рублей на обновление городского парка «Строитель» и на приобретение двух современных стоматологических установок для муниципальной детской поликлиники.

В Качканарской стоматологической поликлинике ежегодно проводится до 10 000 приемов. Это единственная в городе больница, которая имеет лицензию на оказание помощи детям. Используемое оборудование устарело и требовало оперативной замены. Две новых установки позволят сохранить количество обслуживаемых пациентов и повысить качество предоставляемых услуг.

ЕВРАЗ приобрел стоматологическую установку для детской больницы Качканара. Фото: Егор Драничников

При поддержке ЕВРАЗа также проведены реконструкция и благоустройство парка «Строитель». Заменено дорожное покрытие, налажено освещение, расставлены скамейки, смонтирована гидравлическая система и установлен современный фонтан. Парк «Строитель» - популярное место отдыха качканарцев. Ранее при участии компании здесь был восстановлен арт-объект «Палатки», символизирующий вклад первостроителей Качканара в развитие комбината и города.

- Сделать парк «Строитель» красивым и современным – наше общее стремление с администрацией города. Здесь проведены масштабные строительные работы, получен качественный и очень достойный результат, - говорит исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев. - Преображение территории, излюбленной качканарцами, - подарок компании ко дню рождения города и 60-летию комбината».

На втором этапе реконструкции парка запланирована установка ограждения, малых архитектурных форм, скульптур, замена входной группы, создание летнего театра.