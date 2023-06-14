Жительница Красноуфимска подарила аферистам 300 тысяч рублей

На аферистов составили уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Красноуфимска отдала мошенникам больше 300 тысяч рублей. Аферисты представились сотрудниками банка. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».

Накануне в полицию города обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой аферистов, которые выдавали себя за представителей банка. Они заверили свердловчанку в том, что на ее имя хотят взять кредит. И для того, чтобы этого не произошло, женщине надо самой оформить займ и полученные средства перевести на «безопасный» счет.

- Гражданка пришла в отделение банка и оформила кредит на свое имя. Свои сбережения и оформленные денежные средства в кредит гражданка сняла в отделении банка. Далее лжесотрудник отправил потерпевшей документы по подтверждению погашения кредита. Женщина отправилась в отделение почты и по QR-коду перевела деньги в сумме 250 тысяч рублей через терминал банка, - рассказали в полиции.

Работники почты попытались остановить свердловчанку и объяснить ей, что ее пытаются обмануть. Однако женщина не поверила и уехала в другой город, где и отправила еще 70 тысяч неизвестным.

На аферистов завели уголовное дело за мошенничество.

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