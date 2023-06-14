В Свердловской области будет развиваться электротранспорт

Hyper займется разработкой мер для создания интереса к электротранспорту Фото: Андрей АБРАМОВ

В Свердловской области будут развивать электротранспорт. Такое решение приняли власти региона. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

О развитии инфраструктуры для электротранспорта договорились с компанией-оператором Hyper. Она занимается созданием экосистемы в городах. Документы подписал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и генеральный директор Hyper Алексей Тихонов.

- Свердловская область всегда открыта для проектов, которые развивают инфраструктуру региона. Это – один из таких проектов, который сделает наши города более инновационными и устремленными в будущее – как с точки зрения внедрения новых технологий, так и в части создания комфортной среды для жителей области, – отметил Василий Старков.

Компания Hyper займется разработкой мер для создания интереса к электротранспорту, а также появлением на Среднем Урале сети зарядных станций.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru