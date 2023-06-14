Молодежь собрала на лыжной базе Барсово две тонны мусора

На горе собрали две тонны мусора
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В прошедшие праздничные выходные на лыжной базе Барсово в Югре провели молодежный экологический фестиваль «Зеленое пати». Об этом сообщает портал ugra-news.ru.
В рамках фестиваля провели большой экологический забег с участием команд из Белого Яра, Барсово, Федоровского и Тром-Агана, которые во время проведения мероприятия собрали на лыжной базе две тонны мусора. Отходы отсортировали волонтеры, после чего их отправили на переработку.
Гору Барсово очищают от мусора каждый год, к этому привлекают молодежь.
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