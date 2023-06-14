Супруги и их друг устроили пьяный дебош в Кольцово

Пьяная троица хотела улететь на море, но их выгнали из самолета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово ранним утром 13 июня к самолету, который готовился к вылету в Сочи, вызвали полицию. Все из-за компании друзей, которые устроили дебош.

- Сотрудники транспортной полиции прибыли на место, где установили троих нарушителей из Екатеринбурга - супруги, 1985 и 1989 годов рождения, и их знакомый, 1979 года рождения, которые собирались в отпуск на море. Знакомые прибыли на посадку в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Вести себя неподобающе компания начала, когда бортпроводник сделала замечание одному из товарищей - 33-летнему пассажиру. Двое мужчин и женщина стали вести себя агрессивно и материть сотрудницу авиакомпании. Пассажиров сняли с самолета.

Сотрудники полиции доставили нарушителей в дежурную часть и составили на них административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

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