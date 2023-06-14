В Свердловской области для велотуристов организовали специальный трансфер

Трансфер представляет собой оборудованный микроавтобус с прицепом, в который поместятся 12 велосипедов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области начнет курсировать специальный трансфер для велотуристов. Все желающие смогут добраться до тропы «Сысертская сотня» уже с 1 июля. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сервис поможет велосипедистам региона облегчить логистику. Помимо этого, для всех свердловчан выбранный маршрут станет доступнее. Трансфер представляет собой оборудованный микроавтобус с прицепом, в который поместятся 12 велосипедов.

- Развитие инфраструктуры для велотуристов – одно из важных направлений в туристической сфере. С помощью трансфера появится возможность привлекать больше велосипедистов на маршрут «Сысертской сотни», а также увеличит количество участников-велосипедистов в других массовых мероприятиях, в том числе и веломарафонах, которые проводятся на тропе, - пояснил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Начальная точка маршрута – екатеринбургский цирк. Уже потом автобус будет отвозить свердловчан в оговоренные населенные пункты.

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