В Сургуте начали строить инновационный научный центр

Проектная документация. Фото: портал бизнесюгры.рф

В Сургуте приступили к возведению первого объекта инновационного научно-технологического центра Юнити Парк, который поручил создать в регионе президент Владимир Путин. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

На базе центра запланирована реализация не меньше пяти глобальных инновационных проектов мирового уровня. Здесь также поддержат не менее 200 стартап-проектов по научно-техническому развитию страны и созданию 1600 высокопроизводительных рабочих мест.

Проект объединит возможности учебных учреждений, медицинских организаций, бизнеса и производителей. Этот кластер будет работать на интересы Русского Севера и Арктики.

В состав Парка также войдут высокотехнологичные лаборатории, которые, в частности, будут проводить исследования в области выращивания живых тканей для трансплантации.