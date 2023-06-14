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НовостиПроисшествия14 июня 2023 10:18

На Урале будут судить женщину, забившую молотком пенсионера 19 лет назад

За все эти годы вину она не признала
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Дело рассмотрит Туринский районный суд

Дело рассмотрит Туринский районный суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале начнут судить женщину, забившую молотком пенсионера 19 лет назад. В 2004 году она пришла к 78-летнему знакомому, чтобы помочь ему передвинуть мебель в селе Туринская Слобода и набросилась на него во время конфликта.

- В ходе конфликта потерпевший, держа в руках молоток, но при этом, не нападая на женщину и не угрожая ей, не представляя для нее опасности, потребовал от последней покинуть его квартиру, - рассказали в региональной прокуратуре. - Разозлившись, обвиняемая выхватила из рук пенсионера молоток и нанесла ему не менее 8 ударов этим молотком по голове.

Несмотря на истечение сроков давности уголовного преследования (на основании п. «г» ч. 1 ст. 78 УК РФ - 15 лет после совершения особо тяжкого преступления), обвиняемая вину не признала и с прекращением уголовного дела по указанному основанию не согласилась.

Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело рассмотрит Туринский районный суд.

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