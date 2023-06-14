На Урале будут судить женщину, забившую молотком пенсионера 19 лет назад

Дело рассмотрит Туринский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале начнут судить женщину, забившую молотком пенсионера 19 лет назад. В 2004 году она пришла к 78-летнему знакомому, чтобы помочь ему передвинуть мебель в селе Туринская Слобода и набросилась на него во время конфликта.

- В ходе конфликта потерпевший, держа в руках молоток, но при этом, не нападая на женщину и не угрожая ей, не представляя для нее опасности, потребовал от последней покинуть его квартиру, - рассказали в региональной прокуратуре. - Разозлившись, обвиняемая выхватила из рук пенсионера молоток и нанесла ему не менее 8 ударов этим молотком по голове.

Несмотря на истечение сроков давности уголовного преследования (на основании п. «г» ч. 1 ст. 78 УК РФ - 15 лет после совершения особо тяжкого преступления), обвиняемая вину не признала и с прекращением уголовного дела по указанному основанию не согласилась.

Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело рассмотрит Туринский районный суд.

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