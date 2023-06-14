В Нижнем Тагиле молодой водитель сбил мотоциклиста

Авария произошла на Вагонке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером, 13 июня, в районе Вагонки в Нижнем Тагиле автолюбитель за рулем Daewoo не уступил дорогу и врезался в мотоцикл напротив дома №28 по улице Алтайской.

Байкер попал в больницу, где врачи зафиксировали у мужчины ушибы, после чего его отпустили домой. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Оказалось, что стаж вождения молодого водителя иномарки составляет всего 7 месяцев, но соответствующий знак на машине отсутствовал. Также у мужчины не было при себе полиса ОСАГО. За нарушения на него составили административные протоколы.

Стаж вождения байкера – 5 лет, за это время его 18 лет привлекали к ответственности за различные нарушения.