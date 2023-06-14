На борьбу с раком было выделено больше восьми миллиардов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Свердловской области возник дефицит лекарств для болеющих онкологией. Глава регионального ТФОМС Валерий Шелякин объяснил причину нехватки препаратов и уверил, что вскоре ситуация должна решиться. Об этом сообщает портал URA.RU.

В регионе уровень заболеваемости онкологией вырос. Он стал выше, чем в среднем по стране. В 2023 году на борьбу с заболеваемостью было выделено больше восьми миллиардов рублей. Однако этой суммы недостаточно. Она должна составлять более 10,6 миллиардов рублей.

- Такой разрыв связан, с одной стороны, с более высокой, по сравнению со среднероссийской, заболеваемостью злокачественными новообразованиями, а с другой - с более высокой, чем в среднем по стране, стоимостью лечения - медицинские организации используют современные, дорогостоящие таргетные препараты, - объяснил Валерий Шелякин.

Помимо этого, стоит отметить, что может происходить дофинансирование. На данный момент вопрос с бюджетированием решается. Ситуация с дефицитом лекарств носит лишь временный характер.

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