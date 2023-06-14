Житель Первоуральска попал под суд из-за кражи газа

Мужчина несколько месяцев не платил за газ, но обман вскрылся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске 55-летнего мужчину отдали под суд, его обвиняют в краже природного газа из газопроводы.

По данным портала ПервЛайф, мужчина, не заключив договор поставки, попросил другого горожанина помочь ему нелегально подключить свой частный дом к газопроводу низкого давления в поселке Билимбай, расположенный рядом с Первоуральском.

При этом, помощник подсудимого не знал, что действия по врезке в газопровод совершаются незаконно. После врезки горожанин сам прокопал траншею от газопровода до фундамента своего дома и присоединил трубу к внутреннему газопроводу.

За несколько месяцев любитель бесплатного газа нанес поставщику ущерб в 53 тысячи рублей. Расследование уголовного дела завершено, документы переданы в Первоуральский городской суд.