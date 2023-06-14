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НовостиПроисшествия14 июня 2023 9:21

Житель Первоуральска попал под суд из-за кражи газа

Мужчина воровал голубое топливо прямо из газопровода
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчина несколько месяцев не платил за газ, но обман вскрылся

Мужчина несколько месяцев не платил за газ, но обман вскрылся

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске 55-летнего мужчину отдали под суд, его обвиняют в краже природного газа из газопроводы.

По данным портала ПервЛайф, мужчина, не заключив договор поставки, попросил другого горожанина помочь ему нелегально подключить свой частный дом к газопроводу низкого давления в поселке Билимбай, расположенный рядом с Первоуральском.

При этом, помощник подсудимого не знал, что действия по врезке в газопровод совершаются незаконно. После врезки горожанин сам прокопал траншею от газопровода до фундамента своего дома и присоединил трубу к внутреннему газопроводу.

За несколько месяцев любитель бесплатного газа нанес поставщику ущерб в 53 тысячи рублей. Расследование уголовного дела завершено, документы переданы в Первоуральский городской суд.