В Каменске-Уральском жители трех десятков домов остались без горячей воды

Часть горожан из-за аварии осталась без горячей воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Каменск-Уральский 14 июня из-за утечки без горячей воды остались жители трех десятков домов. Об этом пишет портал KU66.RU.

Холодную воду в домах, которые оказались в зоне коммунальной аварии, подавать не прекратили.

Специалисты обнаружили утечку недалеко от дома №8 по улице Кирова. Сейчас здесь идут ремонтные работы, последствия аварии устраняются силами управляющий компании «Теплокомплекс».

Отметим, что во время опрессовок в Екатеринбурге тоже регулярно происходит порывы на теплосетях. При этом гидравлические испытания проводятся без отключения горячей воды.

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