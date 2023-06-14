В Каменске-Уральском жители трех десятков домов остались без горячей воды

Часть горожан из-за аварии осталась без горячей воды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В городе Каменск-Уральский 14 июня из-за утечки без горячей воды остались жители трех десятков домов. Об этом пишет портал KU66.RU.
Холодную воду в домах, которые оказались в зоне коммунальной аварии, подавать не прекратили.
Специалисты обнаружили утечку недалеко от дома №8 по улице Кирова. Сейчас здесь идут ремонтные работы, последствия аварии устраняются силами управляющий компании «Теплокомплекс».
Отметим, что во время опрессовок в Екатеринбурге тоже регулярно происходит порывы на теплосетях. При этом гидравлические испытания проводятся без отключения горячей воды.
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