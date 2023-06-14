В Нижнем Тагиле из-за начинающего автомобилиста пострадал водитель мотоцикла

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле вечером 13 июня на Алтайской, 28, Daewoo Nexia столкнулась с мотоциклом Yamaha.

- Водитель Daewoo Nexia 1990 года рождения, следуя по Боровой в сторону Алтайской, не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла Yamaha, мужчине 1985 года рождения, следующему в прямом направлении по Алтайской со стороны Советской в сторону Зеленстроевской, - рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

С многочисленными ушибами водителя мотоцикла доставили в больницу №1. После оказания помощи его отпустили.

Водитель Daewoo Nexia рассказал, что выехал на перекресток улиц Боровой-Алтайской, убедившись в отсутствии машин на нем, и почувствовал удар в заднюю часть автомобиля.

В ГИБДД выяснили, что водитель легковушки ездит за рулем всего 7 месяцев. При этом знака «Начинающий водитель» на его автомобиле не было. Кроме того, у мужчины не было полиса ОСАГО. На него составлены административные материалы по ст. 12.5 ч.1 КоАП РФ и ст. 12.37 ч.2 КоАП РФ.

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