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НовостиОбщество14 июня 2023 8:53

В Екатеринбурге осудят водителя автобуса, сбившего человека на пешеходном переходе

60-летний мужчина признал вину в содеянном
Дарья ЧИПУРИНА
Водитель транспорта ехал на «мигающий зеленый»

Водитель транспорта ехал на «мигающий зеленый»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель общественного транспорта, который сбил 24-летнего парня. Молодой человек передвигался по пешеходному переходу. Он получил множество травм. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Еще в конце октября 2022 года 60-летний водитель автобуса направлялся к перекрестку Гурзуфской-Посадской на скорости 47 км/ч. Двигаясь на мигающий зеленый, водитель наехал на 23-летнего парня, который переходил по правилам.

- В результате нарушения водителем ПДД РФ пешеходу была причинена черепно-мозговая травма: перелом костей свода и основания черепа, пневмоцефалия, ушиб головного мозга и иные повреждения, расцененные экспертом как повлекшие причинение ему тяжкого вреда здоровью, - рассказали в ведомстве.

На мужчину возбудили уголовное дело. На суде он признал свою вину в полном объеме. Дело передали в районный суд для рассмотрения по существу.

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