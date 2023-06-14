В Екатеринбурге осудят водителя автобуса, сбившего человека на пешеходном переходе

Водитель транспорта ехал на «мигающий зеленый»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель общественного транспорта, который сбил 24-летнего парня. Молодой человек передвигался по пешеходному переходу. Он получил множество травм. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Еще в конце октября 2022 года 60-летний водитель автобуса направлялся к перекрестку Гурзуфской-Посадской на скорости 47 км/ч. Двигаясь на мигающий зеленый, водитель наехал на 23-летнего парня, который переходил по правилам.
- В результате нарушения водителем ПДД РФ пешеходу была причинена черепно-мозговая травма: перелом костей свода и основания черепа, пневмоцефалия, ушиб головного мозга и иные повреждения, расцененные экспертом как повлекшие причинение ему тяжкого вреда здоровью, - рассказали в ведомстве.
На мужчину возбудили уголовное дело. На суде он признал свою вину в полном объеме. Дело передали в районный суд для рассмотрения по существу.
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