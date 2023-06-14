В Нижнем Тагиле мужчина в очереди за пенсией потерял сознание

Мужчине помогли очевидцы. Фото: скриншот с видео

С 1 мая в России изменились правила выплаты пенсий и социальных пособий. Теперь их можно получать либо на банковскую карту, либо в почтовом отделении, хотя ранее деньги выдавали в разных организациях.

Теперь многим пенсионерам Нижнего Тагила приходится либо ждать почтальона, либо идти на почту. По данным портала ТагилЛайф, в городе единственным местом для получения пенсий и пособий стало почтовое отделение на улице Первомайской, 52, где получить выплаты можно с 10 до 14 часов.

На днях здесь собралось больше 60 горожан, возникла очередь, и пенсионеру, который несколько часов простоял в очереди в ожидании пенсии, стало плохо. Об этом написал паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Мужчина потерял сознание, упал и ударился головой об асфальт. На почте, по словам очевидцев, никто из сотрудников не помог мужчине, а начальник отделения отсутствовала в этот момент на месте.