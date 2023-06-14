В Екатеринбурге откроют российско-китайский промышленный центр

Более конкретные детали сотрудничества стороны планируют обсудить во время 7-го Российско-Китайского ЭКСПО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге взаимный появится китайско-российский промышленный центр. Открыть его планируют уже в августе нынешнего года.

Соглашение о сотрудничестве было достигнуто между региональным правительством и правительством провинции Хэйлунцзян в рамках переговоров 9 июня.

Аналогичный центр откроется и в Харбине. Там будет представлены промышленные инновации, разработанные по инициативе китайских высокотехнологичных компаний.

- Центр позволяет предприятиям демонстрировать свои компетенции в сфере промышленной роботизации, автоматического проектирования и промышленного интернета, - рассказали в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Сейчас на Среднем Урале активно ведется подбор подходящей площадки для размещения центра. Более конкретные детали сотрудничества стороны планируют обсудить во время 7-го Российско-Китайского ЭКСПО, который пройдет в период с 10 по 13 июля в Екатеринбурге.

- Создание такой площадки в Свердловской области будет содействовать, с одной стороны, доступу свердловских промышленных предприятий к современным технологиям проектирования и роботизации, а также современному оборудованию для нужд промышленности, - отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Он добавил, что создание подобного центра в области даст возможность для научной кооперации и трансфера технологий.

По словам министра, специалисты уже подготовили список возможных площадок, где может разместиться Центр.

В Министерстве международных и внешнеэкономических связей области добавили, что КНР является одним из ключевых внешнеторговых партнеров нашего региона. За последние пять лет товарооборот с Китаем вырос более чем в два раза и преодолел отметку в три миллиарда долларов. Для сравнения, этот показатель превзошел общую сумму от совокупной торговли Свердловской области с США и Германией.