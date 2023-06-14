Жители Серова пожаловались на задержку доставки квитанций

Не все в Серове получили платежки вовремя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители города Серов Свердловской области в июне 2023 года пожаловались на несвоевременную доставку коммунальных платежек. При этом, на «Почте России» говорят, что все квитанции доставлены абонентам по графику. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

- На календаре 12 числа, оплатить квитанцию нужно до 10 числа, - рассказывает житель города. После этого в Сети началось горячее обсуждение этого вопроса, ведь тем, кто не оплатил коммунальные услуги за предыдущий месяц до 10 числа текущего, ждет пеня от поставщиков ресурсов и услуг.

Из этой ситуации есть выход – установить на смартфон приложения для оплаты услуг, но ими пользуются далеко не все. Многие горожане, включая пенсионеров, привыкли платить более традиционным способом.

В пресс-службе «Почты России» по Свердловской области говорят, что квитанции в Серове доставляются без задержек. По каждому конкретному случаю с задержкой доставки квитанции нужно обращаться в почтовое отделение №624997 по телефону 7 33 41 в Серове.