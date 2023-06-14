Специалисты настраивают работу сервиса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге перестал работать сайт, где публикуют результаты ОГЭ. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Министерстве образования Свердловской области.
- В настоящий момент идет загрузка результатов 30 тысяч участников ОГЭ на сайт gia66.ru. Из-за высокого числа запросов фиксируется нестабильная работа сайта. Специалисты настраивают работу сервиса, - рассказали в региональном Министерстве образования.
Также там отметили, что официальный день объявления результатов 15 июня и напомнили, что каждый выпускник 9 класса может уже сегодня узнать свои результаты в школе.
Кстати, официальные даты подачи апелляции 16 и 17 июня.
Ранее мы писали, в какие сроки сдают ЕГЭ и ОГЭ уральские школьники в 2023 году, а также куда можно позвонить на горячую линию или на телефон доверия, чтобы рассказать о ситуациях, возникших на экзаменах.
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