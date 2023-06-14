Ученые УрФУ обнаружили останки рептилий возрастом 45 млн лет

Все найденное отправили для исследований в Москву. Фото: Уральский федеральный университет

Ученые УрФУ нашли редкие для Урала находки. Палеонтологи обнаружили позвонок морской змеи и кусочек панциря черепахи возрастом 45 млн лет. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.

Поиски происходили на реке Миасс, которая находится в Курганский области. Пока точный возраст найденных костей не известен, но предположительно им 45–35 миллионов лет. Все найденное отправили для исследований в Палеонтологический институт РАН в Москве.

- Это вторая такая уникальная находка, и нам повезло изучить их обе. Нам в прошлом году удалось найти позвонок морской змеи на реке Дерней в Свердловской области. А в этом году наш товарищ, любитель палеонтологии Алексей Софрыгин, показал позвонок змеи из новой точки - на реке Миасс, - рассказывает руководитель исследований Дмитрий Гимранов.

Поиски происходили на реке Миасс. Фото: Уральский федеральный университет

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