Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды14 июня 2023 8:00

В Екатеринбурге первый УралЭтноФест объединил две тысячи зрителей

В фестивале приняли участие 16 национально-культурных обществ региона
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Фестиваль объединил несколько национальных культур, представленных на Среднем Урале. Фото: Уральский центр народного искусства имени Евгения Родыгина

Фестиваль объединил несколько национальных культур, представленных на Среднем Урале. Фото: Уральский центр народного искусства имени Евгения Родыгина

В Екатеринбурге в Уральском центре народного искусства имени Родыгина 12 июня провели первый музыкальный фестиваль УралЭтноФест, в котором приняли участие 16 национально-культурных обществ. В рамках фестиваля провели девять мероприятий – выставки, концерты, хороводы. В них приняли участие больше 2 тысяч зрителей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На фестивале зрителям представили выставки национальных костюмов, кулинарии и народных инструментов.

Также на мероприятии выступил Уральский государственный русский оркестр под управлением режиссера Павла Васильева. Музыканты исполнили славянские, осетинские, удмуртские таджикские и другие мелодии.

Также зрители увидели выступление Роберта Юлдашева из Уфы, Натальи Ясир из Перми, Игоря Киселева, Евгения Бунтова и Дениса Саркисяна из Екатеринбурга, студии восточного танца «Навруз», юных музыкантов из армянской общины «АНИ-Армения», солистов Уральского государственного русского оркестра Галины Яцик и Асии Лапытовой.