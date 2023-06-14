В Екатеринбурге первый УралЭтноФест объединил две тысячи зрителей

Фестиваль объединил несколько национальных культур, представленных на Среднем Урале. Фото: Уральский центр народного искусства имени Евгения Родыгина

В Екатеринбурге в Уральском центре народного искусства имени Родыгина 12 июня провели первый музыкальный фестиваль УралЭтноФест, в котором приняли участие 16 национально-культурных обществ. В рамках фестиваля провели девять мероприятий – выставки, концерты, хороводы. В них приняли участие больше 2 тысяч зрителей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На фестивале зрителям представили выставки национальных костюмов, кулинарии и народных инструментов.

Также на мероприятии выступил Уральский государственный русский оркестр под управлением режиссера Павла Васильева. Музыканты исполнили славянские, осетинские, удмуртские таджикские и другие мелодии.

Также зрители увидели выступление Роберта Юлдашева из Уфы, Натальи Ясир из Перми, Игоря Киселева, Евгения Бунтова и Дениса Саркисяна из Екатеринбурга, студии восточного танца «Навруз», юных музыкантов из армянской общины «АНИ-Армения», солистов Уральского государственного русского оркестра Галины Яцик и Асии Лапытовой.