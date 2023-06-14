Глава СК заинтересовался делом свердловчанки, которая вынуждена жить в аварийном доме

Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело свердловчанки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России заинтересовался делом свердловчанки, которая вынуждена жить в аварийном доме. Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

В свердловском поселке Таватуе местная жительница остается жить в аварийном доме, поскольку администрация отказывает ей в переселении. Свердловским СК было возбуждено уголовное дело по признакам преступлениях «Халатность».

- Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела. Его результаты будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - рассказали в Следственном комитете.

Ранее Александр Бастрыкин взял на свой контроль дело по двойному убийству в Екатеринбурге. Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования.

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