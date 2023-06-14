Экспериментальный цветник из уральских растений открылся для посетителей

Современный тренд на использование аутентичных растений в ландшафтном дизайне сохраняет видовое разнообразие города. Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

На открытии ключевого ландшафтного фестиваля этого лета «Еще цветочки» организаторы показали альтернативу стандартному озеленению сразу на двух площадках – в Саду Нурова и Парке Маяковского.

Специалисты РАН рассказали о созданном при поддержке компании «Атомстройкомплекс» цветнике природного типа с использованием местных, в том числе краснокнижных, видов растений.

Современный тренд на использование аутентичных растений в ландшафтном дизайне расширяет форматы зеленых пространств в мегаполисе и сохраняет видовое разнообразие города. Такие экосистемы более устойчивы и в дальнейшем смогут существовать в городской среде с минимальным вмешательством человека.

На открытии ключевого ландшафтного фестиваля этого лета «Еще цветочки» организаторы показали альтернативу стандартному озеленению сразу на двух площадках – в Саду Нурова и Парке Маяковского. Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

– Мы подобрали культуры с разным периодом цветения, так луг сохраняет декоративность в течение всего вегетативного периода. В список посадки включен внесенный в Красную книгу Свердловской области аконит вьющийся, это позволит вернуть растение в его естественную среду произрастания. Многие исчезающие виды флоры удалось сохранить именно за счет ввода в озеленение, например, всем известный ирис сибирский, — отметила один из организаторов проекта Алена Третьякова, профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ.

Новые виды растений смогут изменить и привычный облик придомовых территорий. Луговые злаки и многолетники создают объемные структуры, в отличие от привычных горизонтальных газонов, интересные цветовые акценты. Такие форматы могут быть актуальны в тех местах, где нет возможности высадить деревья и кустарники.

– Компания «Атомстрокомплекс» уже давно поставила задачу минимизации твердых покрытий на противопожарных проездах своих объектов. Так мы увеличиваем зеленое пространство во дворе, но сохраняем доступ для транспорта экстренных служб. Уже использовали формат газонов на укрепленном основании, в этом году в ЖК Discovery Residence проводим эксперимент по высадке уральских луговых трав на газонной решетке, – рассказала Мария Артемова, главный специалист по благоустройству компании «Атомстройкомплекс».

Фестиваль «Еще цветочки» будет проходить до конца лета, все желающие могут принять участие в уходе за растениями Сада Нурова, а также посетить экскурсии и лекции.