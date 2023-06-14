В Екатеринбурге росгвардейцы задержали водителя в наркотическом опьянении

Задержание произошло ночью 13 июня. Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали водителя машины, который находился в наркотическом опьянении. О нарушителе доложили неравнодушные. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

Ночью 13 июня патрульному наряду Росгварии поступило сообщение о том, что рядом с домом на перекрестке Малышева-Комсомольская находится автомобилист в состоянии наркотического опьянения. Прибыв, по адресу силовики обнаружили Volkswagen Polo, в котором находились три человека: за рулем – 36-летний мужчина, 21-летняя пассажирка и 23-летний молодой человек. Во время осмотра из кармана водителя выпал бумажный сверток.

- Росгвардейцы задержали шофера до выяснения обстоятельств, сообщили информацию оперативному дежурному и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, - рассказали в Росгвардии.

Как оказалось, в машине находились и другие улики. Исследование показало, что при себе у мужчины было 0,37 грамма синтетического наркотика. Было возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение веществ. Мужчине грозит до трех лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru