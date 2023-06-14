В Челябинске задержан житель Екатеринбурга, находящийся в федеральном розыске

Мужчину передали полицейским Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 13 июня задержан житель Екатеринбурга, находящийся в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

- Сотрудники группы задержания управления вневедомственной охраны Росгвардии при патрулировании улицы Скульптора Головницкого, у дома № 32 обратили внимание на мужчину, - рассказали в Росгвардии. - При виде патрульного автомобиля гражданин начал вести себя подозрительно, сменил направление движения, попытавшись скрыться от стражей порядка.

Мужчину остановили для установления личности. Оказалось, что он скрывается от суда и находится в федеральном розыске с 10 мая.

Мужчина был задержан и передан сотрудникам отдела полиции «Курчатовский» для дальнейшего разбирательства.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru