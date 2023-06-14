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НовостиПроисшествия14 июня 2023 7:05

В Челябинске задержан житель Екатеринбурга, находящийся в федеральном розыске

Он скрывался от суда
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мужчину передали полицейским

Мужчину передали полицейским

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 13 июня задержан житель Екатеринбурга, находящийся в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

- Сотрудники группы задержания управления вневедомственной охраны Росгвардии при патрулировании улицы Скульптора Головницкого, у дома № 32 обратили внимание на мужчину, - рассказали в Росгвардии. - При виде патрульного автомобиля гражданин начал вести себя подозрительно, сменил направление движения, попытавшись скрыться от стражей порядка.

Мужчину остановили для установления личности. Оказалось, что он скрывается от суда и находится в федеральном розыске с 10 мая.

Мужчина был задержан и передан сотрудникам отдела полиции «Курчатовский» для дальнейшего разбирательства.

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