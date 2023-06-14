Три кандидата будут бороться за кресло главы Тазовского района на Ямале

Три специалиста претендуют на вакантный пост Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На пост главы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа претендуют три человека. В последний день для подачи документов в районную администрацию обратился председатель сельскохозяйственного кооператива «Тазовский» Алексей Рожков.

По данным портала «Ямал 1», пост главы Тазовского района освободилось после досрочного сложения полномочий Василием Паршаковым, который теперь работает в Законодательном собрании ЯНАО.

Первым документы на пост подал зам главы Тазовского района Виктор Югай, который в настоящее время занимает пост и.о. главы.

Второй претендент – главы МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» Александр Михайлов.

Собеседования со всеми тремя претендентами проведут 15 июня.