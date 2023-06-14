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НовостиПолитика14 июня 2023 6:42

Три кандидата будут бороться за кресло главы Тазовского района на Ямале

Собеседования назначены на 15 июня
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Три специалиста претендуют на вакантный пост

Три специалиста претендуют на вакантный пост

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На пост главы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа претендуют три человека. В последний день для подачи документов в районную администрацию обратился председатель сельскохозяйственного кооператива «Тазовский» Алексей Рожков.

По данным портала «Ямал 1», пост главы Тазовского района освободилось после досрочного сложения полномочий Василием Паршаковым, который теперь работает в Законодательном собрании ЯНАО.

Первым документы на пост подал зам главы Тазовского района Виктор Югай, который в настоящее время занимает пост и.о. главы.

Второй претендент – главы МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» Александр Михайлов.

Собеседования со всеми тремя претендентами проведут 15 июня.