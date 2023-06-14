В Новоуральске восьмилетняя девочка попала под колеса автомобиля, гуляя во дворе

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Новоуральске возле дома № 32 по улице Комсомольской вечером 13 июня произошло жуткое ДТП. Восьмилетняя девочка попала под колеса Vortex Estina, гуляя во дворе с папой. Она выбежала на проезжую часть, пока отец был занят беседой с родственниками.

- Из подъезда жилого дома, расположенного напротив, девочку позвал двоюродный брат, в результате чего девочка направилась ему навстречу, при этом выбежав на проезжую часть из-за припаркованного вдоль дороги транспорта, не убедившись в собственной безопасности, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Девочку с многочисленными травмами доставили в отделении реанимации.

По данным ГИБДД, за рулем Vortex Estina находился 50-летний мужчина, имеющий стаж вождения 30 лет и два нарушения ПДД за превышение установленной скорости движения. Он был трезв.

Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости ежедневного напоминания детям о неукоснительном соблюдении ПДД, а также обязательном соблюдении мер обеспечения личной безопасности при нахождении как вблизи проезжей части, так и во дворе.

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