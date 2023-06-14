В Свердловской области впервые проведут спартакиаду по зимним видам спорта

Подготовка к соревнованиям по зимним видам спорта ведется и летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область впервые проведет соревнования II Всероссийской спартакиады с 9 по 19 февраля 2024 года.

Участников спартакиады по зимним видам спорта Свердловская область примет наряду с Краснодарским краем, Челябинской, Тюменской областями и Красноярским краем.

– Всероссийская спартакиада станет крупнейшим спортивным мероприятием в 2024 году. В ней примут участие 2,5 тысячи сильнейших спортсменов страны, – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. – По поручению президента Владимира Путина Правительство России уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры в субъектах как для массового спорта, так и для крупных спорткомплексов в сфере спорта высоких достижений.

Свердловская область вошла в число регионов для проведения спартакиады, так как имеет готовые спортивные объекты, принимавшие крупные международные турниры.

Например, полноценная подготовка инфраструктуры к Универсиаде, по словам губернатора Евгения Куйвашева, позволит провести международные студенческие соревнования с 19 по 31 августа 2023 года. В 18 видах спорта будут соревноваться более 5 тысяч спортсменов.

Евгений Куйвашев уверен, Свердловская область имеет все возможности, чтобы стать одним из российских лидеров в плане спортивного гостеприимства. Имеющаяся база для зимних видов спорта также готова к масштабным зимним состязаниям на Среднем Урале.

– Соревнования пройдут в Нижнем Тагиле, — рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. – В лыжном двоеборье и в прыжках на лыжах с трамплина спортсмены будут состязаться на базе Спортивной школы олимпийского резерва «Аист», а на горе Белой впервые пройдут соревнования по ски-альпинизму.

Всего на играх спартакиады будут разыграны 108 комплектов наград в 14 видах спорта.