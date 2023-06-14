Мэрия Екатеринбурга одобрила строительство высотки на Челюскинцев

Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»

Мэрия Екатеринбурга одобрила строительство 23-этажного здания на Челюскинцев, которое станет частью «Екатеринбург-Сити». Это будет офисный центр, возведением которого займется «УГМК-Застройщик».

В пресс-службе компании сообщили, что в здании не будет классической планировки. Помещения высотки обустроят по примеру штаб-квартир крупнейших мировых корпораций Google, Яндекс и Сбер Сити.

- Офисы будущего будут представлять собой просторные светлые помещения различных форматов с собственными зелеными оазисами - террасами и зимним садом, - рассказали в пресс-службе «УГМК-Застройщик». - Высокие потолки, достигающие от 3,6 до 7,5 метра, дадут дополнительный простор для дизайнерских решений, а большие панорамные окна позволят наслаждаться представителям бизнеса лучшими видами города.

В здании будут обустроены коворкинги и переговорные, lounge-зоны с мягкими диванами и кофе-поинтами, фитнес-клуб, фуд-корт и ресторан, а также трехуровневая парковка. На верхних этажах разместится панорамный конференц-зал вместимостью 700 человек.

Высота нового здания будет достигать 100 метров, а совокупная площадь составит свыше 47 тысяч квадратных метров.

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