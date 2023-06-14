В Екатеринбурге сотрудники ФСБ проведут антитеррористические учения

Сотрудниками ФСБ будут отработаны меры ситуационного реагирования на угрозы террористического характера
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудники ФСБ проведут антитеррористические учения в Дворце водных видов спорта и Общественном центре Международного фестиваля университетского спорта, а также возле них. Тренировки продлятся с 14 по 15 июня.
- Убедительная просьба к жителям и гостям столицы Среднего Урала соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. - В случае необходимости - оказывать содействие представителям силовых структур.
Во время учений сотрудниками ФСБ с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы будут отработаны меры ситуационного реагирования на угрозы террористического характера.
Напомним, 18 и 19 августа ФСБ проводили антитеррористические учения около Уральской футбольной академии. В мероприятии участвовали правоохранительные органы, экстренные службы, представители органов исполнительной власти и администрации спортивного объекта.
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