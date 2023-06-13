В Ревде полицейские задержали водителя, у которого при себе были запрещенные вещества

Автоинспекторам показалось, что мужчина пьян Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде сотрудники ДПС задержали водителя, у которого при себе оказались запрещенные вещества. Автоинспекторам показалось, что мужчина находится в состоянии опьянения. Об этом сообщили в МО МВД России «Ревденский».

После остановки автолюбителя на место прибыли сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков. В присутствии понятных они провели осмотр машины. Под ковриком переднего сидения был найден зип-пакет с веществом.

- Уже до результатов экспертизы, задержанный гражданин дал признательные показания, что наркотическое вещество приобретено им посредством сети интернет для личного пользования, - рассказали в полиции.

Задержанным оказался 37-летний безработный житель Ревды. Экспертиза показала, что с собой он перевозил синтетический наркотик массой 0,495 грамма. На свердловчанина возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение веществ. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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