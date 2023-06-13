Свердловской области выделят 285 миллионов рублей на строительство глэмпингов

В 2023 году 88 миллионов были направлены на строительство и обновление 20 глэмпингов Фото: Андрей АБРАМОВ

Больше 285 миллионов рублей выделят Свердловской области на строительство глэмпингов. Заявку на финансирование направил глава региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Средства на модульные гостиницы регион получит в 2024 году. В 2023 году Свердловская область получила субсидии в 590 миллионов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Из них больше 88 миллионов были направлены на строительство и обновление 20 глэмпингов.

- Поддержка индустрии важна и для регионов, и для целого ряда смежных отраслей, ведь это позволяет увеличивать кратно число новых рабочих мест. По поручению Президента Правительство выделяет средства, которые помогут инвесторам активнее создавать дополнительные места проживания для путешествующих граждан, - отметил на совещании с вице-премьерами Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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