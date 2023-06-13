Элина Балуца взяла «Приз зрительских симпатий». Фото: МВД России

Руководитель пресс-службы полиции Нижнего Тагила победила в голосовании МВД России. Элина Балуца взяла «Приз зрительских симпатий». Итоги голосования были озвучены 13 июня. Такую информацию разместили в сообществе МВД РФ во «ВКонтакте».

Пресс-секретарь собрала больше 5,2 тысяч голосов. Она представляла Свердловскую область. Конкурс был приурочен ко Дню России 12 июня. Перед этим запустили викторину для всех, в ее подготовке приняла участие и Элина Балуца. Она подготовила фотовопрос про памятник изобретателям первого российского паровоза.

- Дорогие мои друзья, коллеги, знакомые и все неравнодушные люди. Благодаря вашей невероятной поддержке стала возможна эта победа! Всем огромное спасибо, - поблагодарила глава пресс-службы Элина Балуца.

На втором месте разместился представитель МВД от Красноярского края, замкнул тройку лидеров пресс-секретарь полиции из Липецкой области.

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