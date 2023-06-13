В Екатеринбурге перекроют площадь Кирова из-за выпускного в суворовском училище

Ограничение движения произойдет 25 июня с 9:30 до 12:30 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге на несколько часов перекроют площадь Кирова. Это случится из-за выпускного в суворовском училище. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничение движения произойдет 25 июня с 9:30 до 12:30. Торжество будет происходить от улицы Мира до дома № 103 на проспекте Ленина.

- Движение автотранспорта будет направлено по улицам: Мира, Первомайской, Малышева и Гагарина. Муниципалитет просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - добавили в мэрии.

Ранее в администрации Екатеринбурга объявили о перекрытии движения по улице Народной Воли. Ограничения будут действовать с 21 июня по 1 июля. На фрагменте дороги будут проходить плановые ремонтные работы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru