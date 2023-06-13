В Екатеринбурге перекроют площадь Кирова из-за выпускного в суворовском училище

Ограничение движения произойдет 25 июня с 9:30 до 12:30
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Екатеринбурге на несколько часов перекроют площадь Кирова. Это случится из-за выпускного в суворовском училище. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничение движения произойдет 25 июня с 9:30 до 12:30. Торжество будет происходить от улицы Мира до дома № 103 на проспекте Ленина.
- Движение автотранспорта будет направлено по улицам: Мира, Первомайской, Малышева и Гагарина. Муниципалитет просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - добавили в мэрии.
Ранее в администрации Екатеринбурга объявили о перекрытии движения по улице Народной Воли. Ограничения будут действовать с 21 июня по 1 июля. На фрагменте дороги будут проходить плановые ремонтные работы.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru