В Академическом с 17 по 23 июня отключат горячую воду

Опрессовки в Академическом будут длиться почти неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Академическом районе Екатеринбурга продут опрессовки. Горячую воду отключат с 17 по 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Управляющей компании «Академический».

Гидравлические испытания пройдут в районе в несколько этапов. В субботу, 17 июня, в 18:00 будет отключен нагрев магистрали с ТЭЦ. Тогда будет снижаться температура воды. Полностью нагрев прекратится с девяти утра 19 июня до восьми вечера 22 июня. Уже к вечеру четверга горячая вода будет возвращаться в дома жителей Академического. 23 июня водоснабжение будет полностью восстановлено.

- Сроки и объем испытания сетей определяет теплосетевая организация. Не исключено, что это будут не только первые, но и единственные опрессовки в Академическом районе за лето, тогда как в остальных районах города гидравлические испытания проходят в несколько этапов и каждый занимает по несколько дней, - добавили в УК.

Во время опрессовок будут выявлены слабые места в теплосетях. Это позволит в зимнее время избежать аварийных ситуаций.

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