В Свердловской области от клещей пострадали 15,5 тысяч человек

Часть жителей Среднего Урала уже привились от клещевого энцефалита Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 15,5 тысяч свердловчан с начала лета пострадали от клещей. Среди укушенных три тысячи – дети. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

К счастью, это в 1,7 раза ниже аналогичного периода в прошлом году. Показатели можно назвать средними в сравнении с многолетним уровнем. В больницах Свердловской области госпитализировано 59 человек с диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» и еще 176 с «клещевым иксодовым боррелиозом».

- В лабораториях исследовано 11,9 тыс. клещей. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 1,14% проб, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза – в 40,5%, моноцитарный эрлихиоз - в 2,4%, гранулоцитарный анаплазмоз - в 0,72%, - рассказали в ведомстве.

Всего в регионе обработано 11374,1 гектара. Это составило 103,5% от плана. Часть жителей Среднего Урала уже привились от клещевого энцефалита. Проведено больше 72 тысяч вакцинаций и больше 243 ревакцинаций.

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