Свердловские колледжи получат больше 200 миллионов на подготовку педагогов и специалистов

Финансирование произошло по инициативе главы Свердловской области Евгений Куйвашева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Колледжи Среднего Урала получат больше 200 миллионов на подготовку педагогов и специалистов сферы услуг. Финансирование произошло по инициативе губернатора региона Евгений Куйвашева. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Новые кластер среднего профессионального образования появятся в рамках «Профессионалитета» в регионе. Деньги из федерального бюджета направят на развитие одного кластера по направлению «Педагогика» и двух «Туризм и сфера услуг».

- Свердловская область одной из первой среди регионов вступила в реализацию проекта «Профессионалитет». И вот мы выходим на новый уровень – наряду с образовательно-производственными создаются кластеры социальной направленности, ведь сфера услуг и малого бизнеса точного так же, как и промышленная и металлургическая отрасли, нуждается в инновационном подходе в вопросе подготовки кадров, - отметил региональный министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

Порядка 2,5 тысяч студентов смогут пройти в первый набор «Профессионалитета». Они смогут обучаться в учреждение, чтобы дальше работать на ведущих свердловских предприятиях.

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