В свердловском Заксобрании нашли замену депутату Коробейникову

В свердловском Заксобрании назревают перемены Фото: Алексей БУЛАТОВ

На президиуме регионального политсовета партии «Единая Россия» на место бывшего депутата Законодательного собрания Свердловской области Алексея Коробейникова предложили кандидатуру Михаила Ершова.

- Это решение будет направлено на согласование в Президиум Генерального совета партии, - рассказывают в свердловском отделении «Единой России».

Напомним, что Коробейников попросил снять с него полномочия. Он намерен вернуться на осенних выборах в региональный парламент, так как в ходе праймериз «Единой России» победил по одномандатному округу №13.

Осенью Алексей Коробейников выдвинется на довыборах по Ирбитскому округу, поэтому может вернуться в Заксобрание как депутат-одномандатник.