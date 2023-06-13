Лидер «Сансары» рассказал о пиарщице, скоропостижно скончавшейся от рака

Музыкант много лет работал с Ксенией Поль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидер группы «Сансара» Александр Гагарин рассказал о пиарщице Ксении Поль, скончавшейся от онкологии в Екатеринбурге. Ксении было 48 лет. Она работала с известными рок-группами «Мумий Тролль» и «Сансара», фестивалями «КиноПроба», форумом «100+» и другими крупными мероприятиями в Екатеринбурге.

- Мне непросто писать. Думаю, что еще не прошло время требуемое для точных, связных предложений. Ксюша Поль – с давних пор часть сообщества «Сансара» именно сообщества, а не музыкальной группы. И, кроме того, верный друг и близкий для меня человек. Сейчас я лишь сожалею, что не смог проститься с ней лично, хотя мы и переписывались последнее время. Успел лишь передать для Ксюши песню, словами которой смог поблагодарить за все, сказать ей: «Спасибо», - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Гагарин.

Ксения Поль больше 20 лет работала в концертной сфере. Фото: соцсети

О своем диагнозе Ксения узнала в январе 2023 года. Последние две недели она боролась за жизнь в хосписе в Екатеринбурге.

- Мы все ее навещали, пытались поддерживать и подбадривать. Она до последней минуты боролась и верила, что справится с болезнью, но в хосписе ей уже просто обеспечивали уход. Ксюша была человеком, на которого всегда можно было положиться. Лучший друг в моей жизни однозначно и в жизни очень многих людей, - рассказала «КП-Екатеринбург» близкая подруга и коллега Ксении Наталья Шахова.

Редакция «КП-Екатеринбург» приносит искренние соболезнования родным и близким Ксении Поль.

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