Свердловчанин обокрал спортивный магазин на 47 тысяч рублей

Свердловчанину грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Свердловской области обокрал спортивный магазин на Сулимова. Мужчина вынес из зала несколько курток. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Кража произошла еще в июне 2022 года. Тогда в магазин пришел мужчина, он убедился, что менеджеры за ним не наблюдают и вынес четыре спортивные куртки. Тем самым свердловчанин принес ущерб в 47 тысяч рублей.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал сетевого магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника. Накануне сыщикам удалось изобличить подозреваемого в хищении и задержать, - рассказали в полиции.

Подозреваемым оказался 36-летний свердловчанин. Его доставили в дежурную часть для разбирательств. Как оказалось, ранее мужчина уже был судим за кражу. На него возбудили уголовное дело за кражу. Свердловчанину грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru