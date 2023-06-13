В Екатеринбурге ищут мужчину, пропавшего в прошлом месяце

У мужчины татуировка на запястье. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге ищут мужчину, который пропал еще в конце прошлого месяца. О местонахождении 41-летнего Алексея Середы неизвестно с 27 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленого цвета, волосы темно-русые с проседью. Особые приметы: татуировка на запястье, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения мужчина был одет в черную спортивную кофту с полосками, черную футболку, черные спортивные штаны с полосками. На ногах у пропавшего были обуты черные кроссовки.

Сейчас поисками Алексея Середы занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где сейчас может находиться мужчина, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Олесе по номеру 89222190672. Или же вы можете обратиться в полицию со всей имеющейся информацией, набрав 112.

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