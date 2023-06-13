ФСБ возбудила дело на уральца, уволившегося из госкорпорации, за выезд из страны

55-летний житель Лесного около 16 лет занимал должность на комбинате Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ возбудила дело по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ на уральца, уволившегося из ФГУП «Электрохимприбор», за выезд из страны. Мужчину из города Лесной обвиняют в покушении на нарушение гостайны.

- После увольнения гражданину временно ограничили право выезда за пределы Российской Федерации сроком до апреля 2023 года, с чем он был ознакомлен и поставил свою подпись, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. - Однако мужчина пренебрег данной мерой.

Уралец в январе решил попытаться выехать в Абхазию. Но ему не удалось это сделать - его задержали сотрудники спецслужбы.

Дело в том, что 55-летний мужчина около 16 лет занимал должность, предусматривающую работу с данными при разглашении которых может быть причинен ущерб безопасности нашей страны.

Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

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